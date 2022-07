Cabras

Presentato un documento firmato dall’ex sindaco Trincas e dai consiglieri ora all’opposizione

Nasce il primo raggruppamento civico che scende in campo a Cabras in vista delle elezioni comunali della prossima primavera. Coinvolti nell’iniziativa politica diversi esponenti impegnati e già impegnati nell’amministrazione a cominciare dall’ex sindaco Efisio Trincas, quindi Maria Carla Sanna, Alessandra Lochi, Gian Piero Meli, Sara Meli, Antonello Fara, Federica Pinna e Antonello Manca. Sono stati loro stamane a diffondere un comunicato politico. Lo pubblichiamo.

Abbiamo scelto di dare vita a un Gruppo Civico per Cabras e a Solanas.

Il Gruppo Civico non è una lista elettorale ma una formazione di donne e di uomini che, pur provenendo da esperienze politiche diverse, hanno scelto di confluire in un unico soggetto politico che si propone di portare all’attenzione dei Cabraresi e dei Solanesi, una visione di Cabras e Solanas, alternativa e contrapposta quella dell’ attuale amministrazione comunale.

Intendiamo proporre una visione di amministrazione che mira a rimettere i cittadini al centro del progetto di gestione della cosa pubblica, affinché ne siano protagonisti attivi e non spettatori passivi, come, troppe volte è accaduto, negli ultimi quattro anni.

Ci proponiamo come nuovo soggetto politico dinamico, lontano da logiche clientelari e aperto a quanti, oggi, non si riconoscono nell’attuale amministrazione, rispetto al cui operato ci poniamo in una posizione di netta discontinuità, sia in ordine al metodo che nel merito dei temi.

Lavoreremo affinché la casa comunale torni a essere, finalmente, la casa di tutti i Cabraresi e i Solanesi, quel luogo in cui, ogni cittadino possa interfacciarsi in modo sereno e positivo con la pubblica amministrazione. Una pubblica amministrazione a misura di cittadino.

Lavoreremo per restituire alla frazione di Solanas e a tutti i suoi abitanti, la dignità che le è stata tolta in questi quattro anni anni, e intendiamo farlo attraverso gli strumenti che ci sono dati dalla legge e dai regolamenti comunali.

Siamo convinti, tuttavia, che il Gruppo Civico per Cabras e Solanas debba essere, solamente, il punto di partenza di un nuovo cammino difficile e ambizioso, da percorrere insieme a quanti intendano recitare un ruolo da protagonisti nell’amministrazione di Cabras e di Solanas.

Tutti e ciascuno devono sentirsi risorse importanti e utili alla crescita della nostra comunità. Per tale ragione, già dal mese di settembre, intendiamo calendarizzare i primi incontri con i nostri concittadini di Cabras e di Solanas.

Intendiamo aprire un confronto leale e costruttivo con i gruppi politici, con gli esercenti e i titolari delle attività produttive, con i pescatori, con gli agricoltori, con le associazioni di volontariato, con le

associazioni culturali e sportive e con tutti coloro che intendano fornire un fattivo contributo alla costruzione di un’alternativa credibile all’amministrazione in carica.

Ci proponiamo come alternativa che nasce dalla base ovvero dalle istanze dei cittadini e non dalla volontà unilaterale e, talvolta, prevaricatrice, di chi è chiamato ad amministrarli. Non abbiamo la pretesa di proporre soluzioni miracolose e tanto meno, quella di impartire lezioni di buona amministrazione. Al contrario, ci poniamo in una posizione di ascolto e per questo motivo, siamo impazienti di confrontarci con tutti i Cabraresi e i Solanesi, partendo dalla ferma convinzione che solo sull’ascolto dei nostri concittadini, potremo ancorare le solide fondamenta di una nuova buona amministrazione.

Efisio Trincas

Maria Carla Sanna

Alessandra Lochi

Gian Piero Meli

Sara Meli

Antonello Fara

Federica Pinna

Antonello Manca

Sabato, 30 luglio 2022