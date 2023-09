Elettricista e idraulico improvvisato, troppi errori nella ristrutturazione

Senorbì

La padrona di casa si è rivolta ai carabinieri: una denuncia

La padrona di casa – una pensionata di 65 anni, di Senorbì – aveva notato che l’operaio incaricato dei lavori di ristrutturazione improvvisava un po’ troppo e le modifiche all’impianto elettrico e a quello idraulico sembravano arbitrarie e poco giustificabili.

Per questo si è rivolta ai carabinieri, che hanno fatto qualche controllo e hanno scoperto che quell’operaio di 33 anni, di Mandas, non era né idraulico né elettricista: per nessuna delle due attività aveva un’abilitazione.

La vicenda si è conclusa con una denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per esercizio abusivo di una professione.

Martedì, 19 settembre 2023