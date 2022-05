Einstein Telescope: al via il corso per addetto alle miniere - Sardegna

Il progetto Einstein Telescope orienta le scelte della Regione sul fronte della formazione.

Entro l'estate prenderà il via il corso da 800 ore destinato a disoccupati tra i 18 e i 45 anni in possesso di licenza media che vogliano diventare "Addetto alle miniere del sottosuolo". Il progetto è finanziato con 240mila euro. Venticinque i posti disponibili.

"Il corso risponde all'intenzione di arrivare a una piena valorizzazione della miniera di Sos Enattos e rientra quindi in un più ampio piano di formazione della figura del minatore, senza cui tutti i progetti ambiziosi messi in campo per Lula non si potrebbero realizzare", ha spiegato l'assessora al Lavoro Alessandra Zedda che ha presentato il piano alla presenza del sindaco di Lula Mario Calia. Infatti, ha aggiunto l'esponente della Giunta Solinas, "è stato anche guardando alla sfida di carattere internazionale che ci attende che abbiamo sposato e finanziato con 120mila euro in due anni questo progetto".

Cinque gli obiettivi primari della Regione: valorizzare e salvaguardare il sito minerario e il patrimonio industriale del Comune di Lula; favorire e supportare azioni mirate di qualificazione delle competenze professionali; favorire la sinergia tra diversi attori istituzionali, scientifici ed economici; sostenere lo sviluppo e l'insediamento nel territorio di progetti di ricerca avanzata; favorire azioni di contrasto allo spopolamento delle aree interne.

