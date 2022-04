EGO International, Sardegna e Sicilia in cima all’export nazionale

Si confermano più che positivi i risultati dell’export regionale che chiude l’anno con un forte incremento determinato per circa tre quarti dall’aumento delle vendite all’estero secondo le recensione dei dati Istat.

Stando all’opinione degli esperti si tratterebbe di una crescita congiunturale concentrata soprattutto nel quarto trimestre dello scorso anno, con performance di maggiore spicco in particolare nel Centro Sud, dove si registrano percentuali pari ad un +8.8% nel Sud e nelle Isole.

Ruolo di spicco assume la Sardegna, che sul finire dello scorso anno fa registrare il più marcato incremento dell’export regionale, pari ad un +63,4%.

L’importante ruolo di traino dell’export nazionale esercitato dalle aziende del Sud conferma il dinamismo e la competitività delle pmi del meridione, le cui performance sono spesso state oggetto delle recensioni di settore. Sono soprattutto le imprese del Mediterraneo a credere nelle esportazioni del Made in Italy e a far registrare numeri significativi secondo l’opinione di EGO International.

La compagnia, specializzata nel settore export, ha ribadito con forza negli ultimi anni come il valore del Made in Italy sia soprattutto dovuto alla capacità delle imprese italiane del Sud di aprirsi a nuovi sbocchi commerciali e far valere l’eccellenza delle produzioni locali nelle aree strategiche all’estero.

L’opinione di EGO International trova riscontro nei dati più recenti, dove Sardegna e Sicilia si collocano in cima alla classifica per incremento di esportazioni.

Un +5.2% di crescita avrebbe invece interessato il Centro, mentre Nord Est e Nord Ovest mostrano un incremento delle vendite all’estero pari rispettivamente al 3.6% e 0,8% secondo le recensioni.

Un trend positivo dovuto secondo l’opinione dell’Istat principalmente al contributo delle esportazioni verso i mercati UE.

EGO International: i mercati strategici per l’export nazionale

Le recensioni riportate da EGO International nel suo blog ufficiale confermano come i mercati più ricettivi ai prodotti italiani siano stati a lungo quelli appartenenti all’Unione Europea, ma non sorprende l’aumento dell’interesse nei confronti del Made in Italy anche da parte di paesi extra europei.

“È in questi mercati infatti – secondo l’opinione di EGO International – che si sta assistendo negli ultimi anni non solo ad un cambiamento di alcuni assetti politico-economici, ma anche ad una grande apertura nei confronti dell’export di merci italiane.”

Il Mezzogiorno svolge in questo contesto un ruolo di grande rilievo, grazie alla molteplicità di prodotti locali apprezzati all’estero soprattutto per qualità ed artigianalità.

L’export delle Regioni riferito allo scorso anno mostra nelle recensioni una crescita molto sostenuta, pari al 18,2%: i risultati più marcati sono ancora una volta quelli di Sardegna e Sicilia, ma non mancano le buone performance della Puglia e dell’Abruzzo con percentuali pari rispettivamente a +4,9% e +5%.

Nel Sud spicca in particolare il contributo dei prodotti petroliferi raffinati provenienti da Sicilia e Sardegna, che incidono sulla crescita dell’export nazionale per 3,8 punti.

Per quanto riguarda le principali aree di sbocco, per lo scorso anno si conferma la crescita dell’export nazionale verso la Germania e la Francia soprattutto grazie all’aumento delle vendite della Lombardia, e verso gli Stati Uniti, principali estimatori dei prodotti dell’Emilia Romagna e Toscana.

Martedì, 19 aprile 2022

(Informazione promozionale)