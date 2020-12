Novità in vista anche per il personale, dopo le 10 assunzioni negli ultimi due anni e la recente approvazione del Piano triennale del fabbisogno: “Prevediamo l’assunzione di tre nuove figure professionali”, anticipa il presidente Albieri, “tra cui degli economisti che si occuperanno specificamente dell’aggiornamento della tariffa, aspetto questo di notevole rilievo per cittadini e imprese».

Il Comitato istituzionale d’Ambito dell’Egas ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021–2023. «L’approvazione del documento entro il 2020 garantisce la piena operatività dell’Ente fin dall’inizio del nuovo anno”, spiega Fabio Albieri, presidente dell’Egas. “È un passaggio fondamentale che consente di evitare l’esercizio provvisorio e dare continuità alle attività dell’Ente, nel pieno rispetto dei programmi di realizzazione delle opere del servizio idrico integrato. Inoltre sarà possibile, da subito, proseguire il percorso intrapreso per il potenziamento degli uffici dell’Ente».

EGAS, 150 milioni da investire nel sistema idrico per il 2021 Con l’approvazione del bilancio evitato l’esercizio provvisorio, in vista nuove assunzioni

Fonte: Link Oristano

