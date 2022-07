Edoardo Fumagalli torna all’Osteria del Forte di Palazzo Doglio

L’Osteria del Forte si prepara a riaccogliere Edoardo Fumagalli, Chef Patron di Locanda Margon, 1 stella Michelin, protagonista del quarto appuntamento della corrente edizione di Notti Stellate in programma mercoledì 3 Agosto 2022.

Classe 1989, Edoardo Fumagalli vanta un importante curriculum internazionale che, partendo dal Marchesino di Gualtiero Marchesi a Milano, spazia in grandi cucine come quella del Taillevent di Alain Solivérès a Parigi, il Daniel a New York, la Locanda del Notaio di Pellio Intelvi, località montana tra Como e la Svizzera.

È presso la Locanda Margon, celebre ristorante di Casa Ferrari, immerso tra i vigneti alle porte di Trento che Fumagalli, Executive Chef dal 2019, mette a frutto la sua idea di cucina tanto da ricevere meno di un anno da suo insediamento, la prima stella Michelin.

Mercoledì 3 Agosto 2022, alle ore 20:30 lo Chef in collaborazione con Alessandro Cocco, padrone di casa dell’Osteria del Forte, condividerà con gli ospiti il suo stile inconfondibile caratterizzato da uno speciale mix di creatività e contemporaneità in un menù ricercato, sapientemente accompagnato dalle bollicine Ferrari Trentodoc.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il numero 070 6464154 oppure inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.