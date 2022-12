Editoria sarda in mostra a Tempio Pausania - Sardegna

(ANSA) - TEMPIO PAUSANIA, 16 DIC - Apre oggi a Tempio Pausania la quarta edizione della fiera del libro "Qui c'è aria di Cultura", organizzata da Aes e Comune, con il patrocinio dell'assessorato regionale alla Cultura.

La fiera è ospitata negli spazi del compendio bibliotecario degli Scolopi, e terminerà domenica 18 dicembre. "È un'iniziativa in linea con quanto fatto negli anni precedenti, volta a trasmettere stimoli culturali buoni per tutti, per chi legge poco e per chi dedica molto tempo alla lettura, ma è anche un'occasione di crescita per la città", dichiara il sindaco Gianni Addis.

Tanti sono i temi al centro della tre giorni: dall'arte della traduzione alla saggistica di divulgazione scientifica. Verranno coinvolti anche i lettori meno esperti, essendo previsti momenti di animazione per i bambini delle scuole dell'infanzia e della primaria, con appuntamenti distribuiti tra le biblioteche di Tempio, Nuchis e Bassacutena.

L'inaugurazione è prevista alle 17:30: saranno presenti il sindaco Gianni Addis, dell'assessora alla Cultura, Monica Liguori, dell'assessore regionale alla Cultura, Andrea Biancareddu, e della presidente Aes, Simonetta Castia. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna