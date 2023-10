Edilizia, un’offerta di lavoro a Nurachi

Lavoro Con un contratto a tempo indeterminato

Nurachi

A Nurachi si segnala una possibilità d’impiego nel settore dell’edilizia. L’impresa offre un contratto a tempo indeterminato.

L’offerta è rivolta a un mastro muratore con esperienza nell’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e costruzione di edifici.

In particolare il candidato deve avere capacità nelle demolizioni/smantellamento di pareti e pavimentazioni, nella realizzazione di tracce, pareti in muratura e opere di ristrutturazione di esterni ed interni, oltre ad esser capace di eseguire di finitura, attività di scavo, movimento terra, posa pozzetti e così via.

Tempo fino al 25 ottobre per inviare la propria candidatura attraverso l’area riservata del portale di Sardegna Lavoro, seguendo le modalità illustrate in questa pagina .

È possibile leggere l’annuncio completo di lavoro nel sito di Sardegna Lavoro al seguente link .

Sabato, 7 ottobre 2023

