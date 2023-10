Edilizia: una proposta di impiego con possibilità di stabilizzazione

Lavoro Le informazioni utili

Marrubiu

Un’offerta di lavoro a Marrubiu nel settore dell’edilizia. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione.

Un’impresa edile è alla ricerca di un muratore specializzato con esperienza nei lavori di realizzazione, ristrutturazione e recupero edile e con competenze in lavori di carpenteria.

Il candidato ideale dovrà essere in grado di svolgere in autonomia le diverse mansioni inerenti al lavoro richiesto. Dovrà esser in grado di costruire strutture edili in muratura traducendo operativamente le indicazioni progettuali.

L’azienda offre un inserimento stabile in organico al termine del periodo a tempo determinato.

Tempo fino al 25 novembre per inviare la propria candidatura attraverso l’area riservata del portale di Sardegna Lavoro, seguendo le modalità illustrate in questa pagina .

È possibile leggere l’annuncio completo di lavoro nel sito di Sardegna Lavoro al seguente link .

Domenica, 1° ottobre 2023

