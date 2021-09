“La nostra organizzazione già da tempo segue le dinamiche degli alloggi per la polizia di Stato”, continua il segretario provinciale del sindacato. E proprio da Oristano si è cercato di sensibilizzare il Dipartimento della Pubblica Sicurezza sul caso particolare del 7 ° Reparto Volo di Fenosu: “È ufficialmente una sede disagiata, dove 50 poliziotti sono impegnati in turni e reperibilità quotidiane, per garantire un’attività istituzionale particolarmente delicata, ma purtroppo non beneficia di alloggi, perché di fatto non ne esistono”.

Daniele Rocchi

“Oristano non è fortunatamente esposta come altre grandi città”, commenta Daniele Rocchi, “ma il problema della carenza abitativa esiste anche qui”.

A livello nazionale si è parlato anche della possibilità che agli agenti di polizia siano assegnate la case confiscate alla malavita. In attesa di risposte da Roma, la segreteria provinciale del Silp-Cgil ha richiesto al prefetto di Oristano di individuare un “percorso interno” che possa, almeno in parte, arginare le carenze abitative. Rocchi ricorda, fra l’altro, che gli appartenenti alle forze dell’ordine sono tra i soggetti ai quali una determina regionale riserva, insieme ad altri, il 25% degli alloggi di edilizia pubblica da assegnare.

Fonte: Link Oristano

