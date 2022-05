Terralba

Si offre contratto a tempo determinato, alcune con possibilità di stabilizzazione

A Terralba tre offerte di lavoro nel settore dell’edilizia. Si offrono contratti a tempo determinato.

La prima si rivolge a un manovale edile che dovrà assistere i muratori esperti nella costruzione, manutenzione e restauro di edifici civili ed industriali. Si propone inizialmente un contratto a tempo determinato trasformabile in contratto a tempo indeterminato.

Non è richiesta esperienza nella mansione ma buona volontà e disponibilità ad apprendere le mansioni inerenti la figura del manovale. È inoltre richiesto spirito di squadra. Per l’annuncio completo, qui.

Si ricerca anche un muratore in mattoni con esperienza capace di portare avanti tutte le mansioni proprie di tale profilo professionale. Deve essere in grado di eseguire opere murarie di vario genere e tutte le lavorazioni ad esse connesse necessarie per la realizzazione, recupero e ristrutturazione di edifici civili e industriali.

Si propone un contratto a tempo determinato trasformabile in contratto a tempo indeterminato. Per l’annuncio completo, qui.

Infine, la terza offerta di lavoro, riguarda un termoidraulico. Un’azienda ricerca un impiantista in grado di installare, mantenere in efficienza e riparare gli impianti termici, idraulici, di condizionamento e igienico-sanitari in conformità con le normative e secondo definite/specifiche tecniche.

Il candidato deve avere competenze anche in ambito dell’elettronica. Opererà nella sede di Terralba e potrebbe fare delle trasferte nella sede di Olbia. È previsto un inserimento con contratto a termine prorogabile e trasformabile a tempo indeterminato. Per l’annuncio completo, qui.

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per informazioni rivolgersi al proprio Centro per l’impiego.

Sabato, 14 maggio 2022