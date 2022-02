Ghilarza

Si offre contratto a tempo determinato

A Ghilarza due imprese cercano un installatore apparati telecomunicazioni, un gruista escavatorista ed un muratore. Si offre contratto a tempo determinato.

Un’azienda operante nella progettazione, realizzazione e gestione di reti e impianti di telecomunicazioni per clienti del settore pubblico e privato ricerca un tecnico installatore e riparatore di apparati di telecomunicazioni. Il candidato ideale si dovrà occupare di installazioni di impianti telefonici in rame e fibra ottica, installazione e configurazione apparati telefonici, analisi delle problematiche e risoluzione malfunzionamenti. Si richiede disponibilità alle trasferte in tutto il territorio della provincia di Oristano.

Nel settore delle costruzioni, invece, un’altra azienda che si occupa di movimento terra e di edilizia ricerca un operaio qualificato escavatorista e di un muratore. Il primo dovrà occuparsi di movimento terra, carico e scarico materiali, realizzazione di scavi, demolizioni e costruzioni (fognature, marciapiedi e così via), sistemazione di fossati e di strade, altre attività legate al ruolo. Il candidato dovrà avere dimestichezza e ottime capacità nella conduzione di escavatori da 20 a 300 quintali. Si richiede il possesso del patentino macchine movimento terra.

La seconda figura professionale ricercata, invece, sarà impegnata nella realizzazione della pavimentazione di strade pubbliche e private in pietra, in selciato e industriali, ed alla costruzione di opere stradali e di edilizia in genere.

Per i tre annunci, cliccare qui.

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, andare su sezione Borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Sabato, 19 febbraio 2022