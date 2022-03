Abbasanta e Ghilarza

Contratti a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato

Tre possibilità di impiego nei settori della ristorazione e dell’edilizia tra Abbasanta e Ghilarza.

Si offrono contratti a tempo determinato, con possibile proroga e/o trasformazione a tempo indeterminato.

L’Oasi Losa di Abbasanta è alla ricerca di due aiuto banconieri (aiuto barman) con esperienza pregressa. Si offre un contratto a tempo determinato di sei mesi, con possibilità di proroga.

Le persone ricercate si occuperanno di assistere e supportare i baristi e banconieri nell’accogliere i clienti, nel preparare e servire i cibi e le bevande oltre che nel predisporre e pulire il bancone e le attrezzature, nel carico banchi frigo. Si richiede esperienza nella mansione, preferibile diploma nel settore turistico/alberghiero ed è indispensabile la conoscenza della lingua inglese (livello A1/A2). L’annuncio completo qui.

A Ghilarza, invece, possibilità di impiego nel settore dell’edilizia. Un’azienda che si occupa di movimento terra e di edilizia ricerca un operaio qualificato muratore.

Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato di tre mesi, con possibilità di proroga e di trasformazione a tempo indeterminato.

Il candidato scelto saràimpegnato nella realizzazione della pavimentazione di strade pubbliche e private in pietra, in selciato e industriali, ed alla costruzione di opere stradali e di edilizia in genere. L’annuncio completo qui.

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio Centro per l’impiego.

Sabato, 5 marzo 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.