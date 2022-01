Edilizia e costruzioni: due offerte di lavoro a Ghilarza

Ghilarza Annuncio telematico Borsa Lavoro con attività di preselezione Aspal Un’impresa di costruzioni di Ghilarza è alla ricerca di un muratore e di un manovale da inserire nel proprio organico. Si offre contratto a tempo determinato. Per la prima figura professionale richiesta, si ricerca un muratore con esperienza, da imopegnare in cantieri edili nella zona e in tutto il territorio regionale. Dovrà occuparsi di eseguire opere murarie di vario genere ed altre lavorazioni connesse (muri, tramezzi, facciate), utilizzando prodotti leganti (cemento, malta, gesso, resine e così via) con materiali da costruzione tradizionali, posa in opera di isolamento termico a cappotto e lavorazioni in generale. Si richiede esperienza di almeno 4/5 anni. Per quanto riguarda la seconda richiesta, il manovale edile dovrà occuparsi di carico e scarico dei materiali, pulizia e allestimento del cantiere, preparazione dei materiali da costruzione e in generale supporto alle attività del muratore. Anche qui, tra i requisiti richiesti, esperienza pregressa di almeno due anni nella mansione.

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Sabato, 29 gennaio 2022

Fonte: Link Oristano