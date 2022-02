Terralba

Candidature sul portale regionale

Un’impresa che opera a Terralba cerca un carpentiere edile e un elettricista. Verrà valutata la possibilità di inserire le figure direttamente a tempo indeterminato – qualora sussistano alcune condizioni (es. diritto a sgravi contributivi e affermata esperienza nella mansione) – o di procedere con un apprendistato in caso di esperienza non consolidata e di candidato non qualificato.

Gli annunci di lavoro hanno validità sino a lunedì 28 febbraio.

Il carpentiere edile dovrà occuparsi di realizzare strutture in calcestruzzo armato, sia nuove che finalizzate al recupero e consolidamento, predisponendo i ferri di armatura, realizzando le casseforti in legno o altri materiali, eseguendo i getti di conglomerato cementizio e disarmando le strutture costruite.

L’elettricista invece si occuperà della predisposizione e della posa di impianti in edifici civili e industriali. Dovrà essere in grado di leggere gli schemi di impianto, selezionare i materiali da assemblare ed eseguire i lavori di tracciamento, posa dei cavi e installazione dei dispositivi di funzionamento e sicurezza.

Le domande per gli annunci sono digitali. Per candidarsi è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio centro per l’impiego di iscrizione.

Sabato, 12 febbraio 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.