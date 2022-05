Ecologisti abbracciano alberi a Cagliari, "non toccateli" - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 28 MAG - Gli alberi non si tagliano ma si amano. È lo slogan chiave della manifestazione promossa oggi da un attivista di un gruppo ecologista, Valerio Piga, che da mesi denuncia soprattutto sui social gli assalti agli alberi cagliaritani.

Nel sit-in davanti al palazzo di giustizia a Cagliari in campo associazioni ambientaliste, movimenti e residenti preoccupati per le sorti del verde in città dopo le ultime denunce di tagli o capitozzature.

Ora l'allarme riguarda il percorso della metropolitana. E i partecipanti alla manifestazione hanno abbracciato gli alberi di viale Cimitero come dire: questi non toccateli.

Nel mirino il sindaco Paolo Truzzu e la sua Giunta.

L'ambientalista Angelo Cremone, srotolando un cartellone, ha mostrato l'immagine del primo cittadino e la scritta "premio motosega dell'anno 2022".

Preoccupazione per le jacarande del Largo Carlo Felice: "Sono deperite - ha detto un esperto di agronomia - stanno soffrendo per le capitozzature". Attenzione anche a viale Trieste: "La nostra amministrazione - ha detto Stefano Deliperi del Grig - vuole togliere una viale di Ficus per sostituirli con alberelli cinesi che non fanno ombra. Bisogna stare con gli occhi aperti".

