Ecocentro sempre più vicino a Monserrato, c'è l'ok dalla Regione

Un’opera tanto attesa quella che sorgerà in via San Fulgenzio: un milione e 400 mila euro sono i fondi previsti per la sua realizzazione che vanno a passo spedito dopo le numerose intemperie, non solo burocratiche. Una di queste è stata generata dall’annullamento da parte del Commissario della delibera di Consiglio Comunale, che stabiliva l’uscita da Campidano Ambiente, rimettendo tutto in gioco. Quindi “non appena rinsediatomi, nel 2019, abbiamo dovuto ripristinare la vecchia delibera che stabiliva l’uscita da Campidano Ambiente e riniziare da capo tutto il percorso procedurale, con l’allungarsi dei tempi. Inoltre – spiega il sindaco Tomaso Locci – anche il contenzioso con Campidano Ambiente per la mancata realizzazione dell’Ecocentro Comunale, ha ulteriormente allungato i tempi, che ha visto la nostra amministrazione premiata con la convalida dell’applicazione della penale, per un valore di circa un milione di euro. Infatti a differenza dalle precedenti amministrazioni che non sollevarono nessun problema in merito, dal 2016 abbiamo contestato la mancanza dell Ecocentro e denunciato pure i denari richiesti dalla Campidano per la realizzazione dello stesso e della sua manutenzione, di una struttura mai realizzata. Dopo l’intervento in giudizio del giudice di primo grado e una Transazione, si è arrivati ad un accordo tra il Comune e la Campidano Ambiente, nella quale il nostro Comune ha ottenuto circa un milione di euro. Questi denari permetteranno di poter finanziare senza ulteriori esborsi per i nostri cittadini l’80% dell opera”. Ora la strada sembrerebbe spianata per la sua realizzazione: “Un risultato molto importante che ci permetterà di proseguire con la sua realizzazione. A breve, entro pochi mesi, ci verrà consegnato il progetto definitivo per essere successivamente appaltato. Entro dicembre, quindi, dovrebbero partire i lavori. Un obiettivo importante poiché si aveva la necessità di adottare una variante urbanistica e, nonostante le difficoltà riscontrate, sia per inoperosità ma anche per volontà, ormai nota a tutti i cittadini, di voler bloccare la realizzazione di tale opera, da parte di qualcuno, e sia grazie al ritmo incessante e alla grande dedizione per il raggiungimento di questo ulteriore obiettivo, da parte della nuova assessora, dovremmo essere sulla buona strada”.

Sono incluse anche le tre isole ecologiche già operative nel territorio e che “stanno aiutando tanto i cittadini per la raccolta differenziata”. Meno sacchetti selvaggi sparsi nel territorio, quindi, vengono conferiti adeguatamente negli spazi idonei e una maggiore raccolta differenziata: “Infatti siamo arrivati, questo mese, oltre l’80%. Con la realizzazione dell’Ecocentro ci auguriamo pure un calo delle Tariffe Tari per la nostra Comunità”.