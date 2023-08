Eclettica World: Mario Adolfi e Maria Giuliana Campanelli premiati a Davos

Eventi Il pittore di Bosa e la poetessa oristanese hanno partecipato al festival artistico in Svizzera

Mario Adolfi e Maria Giuliana Campanelli - Foto di Eclettica World di Giuliano Ottaviani

Oristano

C’era anche un po’ di Oristanese alla sesta edizione del festival artistico letterario promosso dall’associazione culturale Ecletica World, dell’artista Giuliano Ottaviani. Sono volati a Davos, in Svizzera, il pittore bosano Mario Adolfi e la poetessa oristanese Maria Giuliana Campanelli, insieme all’eclettico artista sassarese Giovanni Andrea Negrotti.

Un successo per i tre sardi, che hanno ricevuto riconoscimenti entusiastici. Nuorese d’adozione, Adolfi ha partecipato con due opere, ottenendo il primo premio, per volere del pubblico e degli altri artisti presenti. Il secondo posto è andato a Negrotti per un dipinto.

Il maestro Giuliano Ottaviano consegna il premio a Mario Adolfi - Foto Eclettica World

Alla poetessa Campanelli, che ha presentato dei versi tradotti in tedesco dal suo libro “Feminas”, rilasciato invece un prestigioso attestato per celebrare la sua lunga carriera.

La poetessa Maria Giuliana Campanelli a Davos - Foto Eclettica World

Tra gli altri artisti partecipanti le pittrici Irene Felizardo, portoghese, e Janete Machado, brasiliana, che hanno guadagnato a pari merito il terzo posto.

Lunedì, 7 agosto 2023

