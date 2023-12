Eccolo, il nuovo viale Trieste coi marciapiedi larghissimi e senza parcheggi: cantiere al fotofinish. Nella foto di Sandro Mascia il viale Trieste appena riasfaltato, con verde e super marciapiedi e senza posteggi per le auto: cosa ne pensate? La buona notizia è che il cantiere è alle battute finali, dopo mesi davvero difficili per i commercianti della zona, sfociati in diverse clamorose proteste. L’ultima qualche giorno fa, una sorta di cartello presepe con molte critiche all’amministrazione comunale. Che però tira dritto e spera nella prima inaugurazione dopo tanti mesi di lavori in corso. La nuova viale Trieste, alla quale i cagliaritani dovranno abituarsi, è questa. Mancano solo gli ultimi ritocchi.