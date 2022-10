Alghero

Cartellone ricco di eventi

Gli ultimi scorci del 2022 ad Alghero saranno animati dal ricchissimo calendario del Cap d’Any de l’Alguer, che torna in grande stile alle sue origini dopo due anni di restrizioni e chiusure.

“E’ il proseguimento di un’estate straordinaria sotto tutti i punti di vista, dalle presenze all’offerta culturale e di spettacolo. Un’occasione per mettere in vetrina i più grandi artisti nazionali e internazionali, ma anche le potenzialità che ha Alghero per esprimere arte, musica e teatro, impreziosendo l’offerta turistica”, ha commentato il sindaco Mario Conoci.

Organizzato dall’Amministrazione e la Fondazione Alghero, il circuito di eventi parte già dall’8 dicembre, con appuntamenti che spaziano dai concerti di musica classica e natalizia alle attività per bambini, il tutto accompagnato da degustazioni e appuntamenti legati alla cultura della città catalana.

Raddoppia il Capodanno di Sardegna e si presenta con una nuova location per i grandi concerti programmati la sera del 30 e 31 dicembre. Lazza, il giovane trapper che sta sconvolgendo la generazione Z e infiammando migliaia di fan, e Max Pezzali, l’artista in grado di far cantare tutte le generazioni di italiani da nord, sud, ovest ad est, saliranno sul nuovo palco allestito nel Piazzale della Pace, in grado di accogliere in sicurezza un pubblico più numeroso e garantire un’organizzazione ottimale sotto il profilo logistico e dell’accoglienza.

Tutti i dettagli del programma sono stati svelati questa mattina, in una sala conferenze del Quarter gremita di curiosi e addetti ai lavori, conclusa con un brindisi firmato Sella & Mosca.

Col sindaco, il presidente della Fondazione, Andrea Delogu, accompagnato da Pier Paolo Carta e Sara Govoni del Consiglio d’Amministrazione, l’assessore al Turismo Alessandro Cocco e il direttore della Cantina Sella & Mosca, Giovanni Pinna. Con loro i referenti delle numerose associazioni che collaborano alle manifestazioni e gli artisti locali più rappresentativi, da Franca Masu a Raimondo Dore e Claudia Crabuzza.

“Chi sceglie Alghero per le vacanze natalizie troverà una città sempre viva, un motivo in più per trascorrere giornate all’insegna della cultura, affiancando ai musei ed alle bellezze ambientali un calendario di eventi e spettacoli in grado di accontentare davvero tutti” ha concluso il presidente della Fondazione Andrea Delogu.

Il programma del Cap d’Any e i dettagli sui singoli appuntamenti saranno consultabili

sul sito dedicato alla manifestazione, in continuo aggiornamento.