La situazione patrimoniale della maggior parte dei consiglieri non è variata. Alcuni, invece, hanno acquistato fabbricati, abitazioni, terreni, auto e in qualche caso una moto e una barca.

Al quarto posto nella graduatori dei redditi – riporta l’Agi – c’è l’avvocato Marco Tedde (Forza Italia) con 175.000 euro, seguito da Ignazio Manca (vicecapogruppo della Lega), avvocato, con circa 154.000 euro e Laura Caddeo (Demos, gruppo Alleanza Verdi-Sinistra), già dirigente scolastica, con poco più di 132.000 euro. Settimo Roberto Caredda, capogruppo del Misto , ex poliziotto in pensione, con circa 120.000 euro.

I dati dell’ultima dichiarazione Irpef, che si riferiscono a quanto guadagnato nel 2021, sono stati pubblicati sul sito del Consiglio regionale, nel rispetto delle norme sulle trasparenza. Solo due dichiarazioni non compaiono, perché non ancora pervenute: quelle di Nanni Lancioni (Psd’Az), che l’anno precedente aveva dichiarato un reddito complessivo di oltre 172.000 euro, e di Domenico Gallus (Psd’Az), medico e sindaco di Paulilatino, che nel 2020 aveva dichiarato circa 76.000 euro.

Fonte: Link Oristano

