Ecco lo scheletro della nuova ala del museo di Cabras, per riportare a casa i Giganti

Cabras Il sindaco Abis: “Lavori da completare entro fine anno” Cabras si prepara a riabbracciare le statue dei Giganti di Mont’e Prama oggi esposte nelle sale del museo archeologico di Cagliari. Lo scheletro in acciaio della nuova ala del museo “Giovanni Marongiu” – futura casa dei Giganti – è già in piedi, ma per la fine dei lavori bisognerà aspettare ancora qualche mese. Il cronoprogramma tracciato dal sindaco Andrea Abis è chiaro: “L’obiettivo dell’amministrazione comunale è la fine dei lavori entro quest’anno”.

"Ora si sta procedendo con la pavimentazione della nuova ala", ha proseguito Abis, "poi si andrà avanti con la parte superiore e la copertura. A Bergamo, intanto, prosegue la costruzione dei pannelli prefabbricati che verranno montati sulla struttura in acciaio che vediamo oggi". Sul ritorno a casa dei Giganti in trasferta, il sindaco ha però preferito non indicare date. "Pensare a un rientro delle statue già a fine anno è un obiettivo molto ambizioso", ha detto Abis, che è anche vicepresidente della Fondazione Mont'e Prama. "Se fossero qui qualche mese dopo, non accadrebbe niente. Li accoglieremmo con grande piacere".  Sabato, 4 giugno 2022

Fonte: Link Oristano