Pole dance, sette atlete sarde ai campionati mondiali. Altrettante sono le medaglie conquistate al campionato nazionale Pole Dance & Aerial Sports, che si è svolto a L’Aquila, lo scorso 28 e 29 maggio, che ha portato alla Sardinia Pole Dance & Sport Asd (Sestu) ottimi risultati.

Guidate dalla loro coach Emanuela Simoni, le 7 atlete della Sardinia Pole, hanno portato a casa ben sette premi: Consuelo Nieddu prima classificata nella categoria emergenti 2 over 40, Nicole Nieddu seconda classificata nella categoria emergenti 1 over 40, Tamara Puddu prima classificata nella categoria emergenti 2 under 40, Irene Piras seconda classificata nella categoria dilettanti 2 under 15, Valentina Puddu seconda classificata nella categoria emergenti 1 under 40, Greta Teng prima classificata nella categoria dilettanti 1 under 15, Rebecca Pitzanti prima classificata nella categoria talent 1 under 15.

Tutte le ragazze sul podio si sono qualificate per il campionato mondiale che si terrà il prossimo dicembre.

