Ecco le prime offerte di lavoro dell’Opp Day di Confcommercio Oristano

Oristano

C’è tempo per le candidature fino al 27 marzo

Tantissime offerte di lavoro per il settore turistico ricettivo in vista dell’imminente stagione estiva, ma anche diversi annunci per posizioni impiegatizie e del commercio. Sono le opportunità offerte dalla seconda edizione dell’Opp Day, la fiera del lavoro e dell’autoimprenditorialità in programma mercoledì 29 marzo, dalle ore 9 alle 18, nella sede della Confcommercio Oristano, in via Sebastiano Mele 7.

A proporre l’iniziativa, nata da un’idea del gruppo Giovani imprenditori, è proprio Confcommercio Oristano. Sul sito web della confederazione sono già state pubblicate le prime offerte di lavoro pervenute. L’elenco verrà periodicamente aggiornato con i nuovi annunci.

All’Opp Day saranno presenti numerose aziende con oltre 100 posti di lavoro disponibili. C’è tempo fino a mercoledì prossimo, 22 marzo, per le aziende per presentare la propria candidatura, mentre i lavoratori potranno farlo fino al 27 di questo mese.

La registrazione della propria partecipazione avviene tramite la pagina dedicata sul sito ufficiale della Confcommercio. Ai pochi passaggi necessari alla registrazione seguiranno le interlocuzioni con la segreteria dell’Opp Day per favorire i giusti incontri tra chi offre e chi cerca lavoro.

L’evento – sponsorizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dagli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo – vedrà inoltre una sezione pomeridiana dedicata all’autoimprenditorialità e alle start up con approfondimenti sugli adempimenti da seguire per far nascere un’impresa e alle opportunità di finanziamento.

Domenica, 19 marzo 2023