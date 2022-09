Ed ecco l’ex Fiera. Quasi tutti i padiglioni saranno demoliti. Nascerà un hotel, un grande spazio per concerti su piazza Marco Polo e una lunga galleria che da viale Diaz arriverà a Su Siccu. Il cavalcavia che oggi separa le due aree sarà demolito e al suo posto troverà spazio un ecodotto, una strada in trincea parzialmente coperta da superficie verde che garantirà così il collegamento pedonale tra i due spazi.

Il piano parte da via Roma e prevede la pedonalizzazione di piazza Deffenu (tra il porto e il grattacielo dell’Enel e palazzo Tirso) e la riqualificata anche piazza dei Centomila definita “un punto squalificante anche per il santuario di Bonaria” dall’architetto Peretti che ha redatto il progetto. Il parcheggio sparirà e la piazza verrà ricoperta da una terrazza panoramica e sotto spazi destinati ad attività commerciali e culturali che potrebbero anche accogliere il mercatino dei ricciai.

Tutto nel progetto guida che prevede la riqualificazione delle aree fronte mare a Su Siccu, ex Fiera e Pineta di Bonaria, presentato oggi dall’architetto Laura Peretti in commissione Urbanistica, presieduta da Antonello Angioni.

Un tunnel in viale Ferrara tra la Fiera e Su Siccu. Anzi un “ecodotto” una galleria ricoperta da verde che metterà in relazione il porticciolo con l’ex quartiere fieristico che verrà ridisegnato con una galleria urbana di collegamento parallela, una bretella pedonale che collegherà viale Diaz al mare, un hotel e uno spazio concerti.

