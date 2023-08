“Ecco il vostro impianto eolico”. Sorpresa per sei Comuni dell’Oristanese alla vigilia di Ferragosto

Oristano

I sindaci si ribellano: “Tagliati fuori, in discussione il ruolo delle comunità locali”

È stato notificato con raccomandata alla vigilia di Ferragosto, durante il periodo in cui si concentrano le ferie. Circa 500 pagine da studiare in poche settimane per rispondere alla richiesta di osservazioni da parte delle amministrazioni comunali coinvolte (scadenza il prossimo 9 settembre). Un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica potrebbe nascere in provincia di Oristano, in un territorio che coinvolge soprattutto i Comuni di Seneghe e Narbolia, ma anche Solarussa, San Vero Milis, Zeddiani e Siamaggiore. Il progetto è della Sorgenia Renewables, una srl del gruppo Sorgenia, tra i maggiori operatori energetici italiani.

L’avvio della consultazione pubblica è arrivato proprio all’indomani della manifestazione davanti al palazzo del Consiglio regionale contro le speculazioni energetiche, con la quale enti locali, assiciazioni e cittadini hanno chiesto una moratoria sulle autorizzazioni alle multinazionali dell’energia. E tra i sindaci dei territori coinvolti dal progetto la modalità non piace.

“C’è un problema di fondo”, commenta il sindaco di Solarussa, Mario Tendas. “Il progetto non passa in Comune, dove non c’è nessuna pratica. Ci chiedono un parere solo in conferenza di servizi. La stessa Regione è tagliata fuori, eppure dovrebbe poter entrare nel merito”.