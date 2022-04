Per informazioni in funzione la Segreteria Fiera raggiungibile al numero 327 923 3498, oppure all’e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Per l’ingresso in Fiera, precisa l’organizzazione, si dovrà pagare un piccolo contributo con, naturalmente, l’esclusione dei minori.

Spazio infine all’enogastronomia con a Tavola in Fiera e i prodotti locali (per la quale occorre munirsi di ticket) a cura dei giovani della Pro loco Street Food, lo stesso con le produzioni del luogo.

Tre giorni di eventi, dal 29 aprile al primo maggio ad Arborea, in occasione della Fiera dell’Agricoltura con il programma definito a conclusione di una serie di incontri organizzativi tra Comune, Pro loco, Associazione Allevatori Regionale Sardegna e la rappresentanza dei giovani Allevatori locali intervenuti per concordare lo svolgimento della Mostra Regionale dei Bovini di Razza Frisona Italiana, giunta alla sua 38^ edizione.

Fonte: Link Oristano

