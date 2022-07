“Con la forestazione urbana vogliamo modificare in senso naturalistico il paesaggio delle nostre città e affrontare concretamente la questione ambientale per il benessere di tutti i cittadini e del territorio”, dichiara Umberto Ticca, delegato alla Pianificazione della Città metropolitana, “vogliamo proporre un nuovo modello di sviluppo urbano contemporaneo e sostenibile e la forestazione urbana ne rappresenta un punto fondamentale.

Grazie a 500mila euro saranno piantati circa 8.000 tra alberi e piante arriveranno nella zona di San Paolo (appalto firmato e in fase di accantieramento). C’è poi l’ultimo bando dalla Città metropolitana nell’ambito del Pnnr: grazie al quale sono arrivati 10 milioni di euro al Comune di Cagliari per un progetto di forestazione delle aree verdi sofferenti di San Michele e Monte Urpinu.

Abbiamo approfondito tanti aspetti, con amici dei Riformatori e non solo, che interesseranno tutta l’area urbana di Cagliari. A me il piacere di presentare il progetto del nuovo polmone verde della città: “30 mila alberi che ripopoleranno i versanti più sofferenti dei parchi di Monte Urpinu e di San Michele. Sarà il più importante cantiere di rimboschimento urbano dalla metà dell’800”.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail