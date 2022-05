Cagliari

Nell’isola entro il prossimo anno ne arriveranno 12

È stato presentato oggi a Cagliari Blues, il primo treno ibrido di Trenitalia a tripla alimentazione, elettrica, diesel e a batterie. Un treno moderno con un’impronta green, ancora più sostenibile per il ridotto impatto ambientale e con la possibilità di offrire alle famiglie un’area dedicata ai bambini.

Dopo Firenze, Reggio Calabria, Palermo e Catania, con l’appuntamento al Molo Sanità a Cagliari sale a cinque il numero di tappe raggiunte dal road show di Trenitalia, che ha portato nelle piazze un modello del treno Blues in scala 1:1 con lo scopo di far conoscere a cittadini e istituzioni il nuovo convoglio della flotta regionale di Trenitalia, progettato e costruito da Hitachi Rail.

A inaugurare il Villaggio Trenitalia Giorgio Todde, assessore regionale dei Trasporti, Roberto Mura, consigliere comunale di Cagliari e vicesindaco della Città Metropolitana, Gabriella Massidda, direttrice generale dell’Assessorato regionale dei Trasporti, Sabrina De Filippis, direttrice business regionale Trenitalia, e Vincenzo Pullara, direttore regionale Trenitalia Sardegna.

Le prime consegne in Sardegna del treno regionale Blues sono previste già a partire del 2022. Sono ben 12 i nuovi treni ibridi per la Regione che entro il 2023 completeranno il rinnovo e l’ammodernamento della flotta regionale previsto dal Contratto di Servizio; una rivoluzione nell’esperienza di viaggio e un innovativo supporto al rilancio del sistema turistico sardo.

In totale sono previsti 110 treni Blues nelle seguenti Regioni: Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Il primo treno ibrido di Trenitalia è stato progettato e costruito attorno alle esigenze dei passeggeri, con una forte impronta sostenibile: dalla scelta dei materiali all’elevato livello di riciclabilità (95%) alle ampie superfici vetrate – con finestrini di lunghezza maggiorata – fino alla disponibilità di un massimo di otto postazioni bici. Il treno è dotato, inoltre, di un sistema di climatizzazione con ottimizzazione dei consumi in base all’effettivo numero di passeggeri trasportati.

Per la sua versatilità rappresenta un vero e proprio salto generazionale, potendo viaggiare tanto con motori diesel su linee non elettrificate, quanto con motori elettrici su quelle elettrificate, o con batterie per percorrere il primo e l’ultimo miglio di linee non elettrificate o durante la sosta nelle stazioni così da evitare l’uso di carburanti, azzerando emissioni e rumori. Una tecnologia ibrida di nuova generazione che si traduce in migliori prestazioni, in una riduzione del consumo di carburante e in una forte riduzione in termini di emissioni di CO2 rispetto agli attuali convogli diesel.

Parla l’assessore. “Oggi è una giornata storica per il futuro dei trasporti sardi”, ha detto l’assessore Todde, “ci troviamo davanti a una svolta epocale per l’ammodernamento della flotta dei treni e per il rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria dell’isola. Questi treni di nuova generazione, ibridi ed elettrici, grazie all’abbassamento di emissioni di gas alteranti, sono indispensabili per portare avanti la realizzazione di un sistema integrato di trasporti efficiente e a basso impatto ambientale”.

“Stiamo puntando su un servizio efficiente per tutti i cittadini sardi e anche per i non sardi che avranno il piacere di viaggiare in Sardegna sulle nostre linee, con una rete di trasporti moderna, proiettata nel futuro, per colmare il gap infrastrutturale con le altre regioni d’Italia. In questo momento”, ha proseguito l’esponente della Giunta regionale, “siamo in linea con le aspettative. La Regione è impegnata a trovare, con tutti gli strumenti finanziari consentiti, le risorse necessarie perché ci si avvicini sempre di più a un utilizzo del trasporto pubblico in linea con le direttive dell’Europa e del Paese. Ci sono parecchi investimenti in essere, anche con fondi destinati con il Pnrr, e confidiamo nell’arrivo di altre importanti risorse”.