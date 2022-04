Il circuito prevedeva i primi 3,5 chilometri in strada sterrata dal parco di Zinnuri a Petza Flumini, Monti, fino alla stazione ferroviaria, e i restanti 6,3 chilometri su strada asfaltata, con passaggio in discesa sulla Provinciale 9, l’attraversamento del centro storico di Bauladu e il ritorno a Zinnuri.

Al via al parco comunale di Zinnuri si sono presentati tantissimi atleti che hanno gareggiato nelle rispettive categorie. Spanu ha tagliato per primo il traguardo, completando il percorso lungo 9.800 metri davanti allo junior Valerio Caredda (Atletica Ogliastra). Alle loro spalle è arrivato Edoardo Cittadini (Runners Cagliari).

Alessandro Spanu del Gruppo Alpinistico Vertovese ed Elisa Cau della Polisportiva Runners Oristano sono i vincitori della 41ª edizione della Corsa di Pasquetta di Bauladu, gara di corsa su strada organizzata del Gruppo sportivo Atletica Bauladu in collaborazione con il Comune e la Fidal Sardegna, andata in scena ieri mattina.

Elisa Cau - Foto Facebook Gruppo sportivo Atletica Bauladu

