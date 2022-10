San Nicolò d’Arcidano

Sarà possibile richiedere l’assegno di natalità fino al 10 gennaio

Anche a San Nicolò d’Arcidano sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al bando per l’assegno di natalità. Il provvedimento regionale risponde agli indirizzi programmatici contenuti nel PSR 2020–2024 e in attuazione delle linee strategiche di sviluppo locale, con la legge n. 3 del 9 marzo 2022.

“Questa legge”, spiega il consigliere regionale Emanuele Cera, “fortemente voluta dalla maggioranza in Consiglio regionale e dal sottoscritto, fa parte di un insieme di iniziative e ha lo scopo di combattere il fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri. Sono previsti anche contributi a fondo perduto per la ristrutturazione di immobili nei piccoli comuni da adibire ad abitazione principale”.

L’assegno mensile riguarda i nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (alla data del 31 dicembre 2020) e possono essere chiesti per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e negli anni successivi, fino al compimento del quinto anno di età del bambino.

“Tali contributi”, precisa il sindaco di San Nicolò d’Arcidano Davide Fanari, “saranno corrisposti nella misura di 600 euro mensili per il primo figlio nato e di 400 euro mensili per ogni figlio successivo al primo, a prescindere dell’Isee del nucleo familiare. In caso di accoglimento della domanda, il Comune dà comunicazione all’avente diritto e provvede ad accreditare mensilmente l’assegno sul conto corrente bancario o postale indicato dai richiedenti nel modulo di domanda. In fase di prima liquidazione, ai beneficiari saranno accreditati gli importi relativi al periodo pregresso, calcolato sulla base della data di nascita del bambino”.