Ecco gli eletti a Pompu. In Comune anche tre consiglieri della minoranza originari di altri paesi

Pompu

Insediamento il 17 giugno, il sindaco Moreno Atzei al lavoro per la Giunta

A Pompu si insedierà sabato 17 giugno il rinnovato Consiglio comunale. A guidare il paese per il secondo mandato di fila sarà ancora l’ingegnere Moreno Atzei, ma in aula ci saranno anche tre esponenti della minoranza, tutti eletti con la lista civica “Identità e tradizione”, in orbita Italexit.

Il sindaco potrà contare su sette consiglieri di maggioranza: Ilenia Ardu, Alessandra Piga, Laura Corona, Alessandro Pani, Simone Pani, Michele Melis e Federico Atzei.

Gli esponenti dell’opposizione sono tutti originari di altri paesi, a partire dal medico di Uta Roberto Loche, che era candidato sindaco. Al suo fianco ci saranno Alessandro Santona di Selargius e Giacomo Pellerano di Quartu Sant’Elena.

“Nei prossimi giorni definiremo la Giunta”, ha dichiarato il sindaco Atzei. “Siamo pronti a portare avanti quanto fatto negli ultimi anni, a partire dalle opere pubbliche già finanziate. Inoltre, cercheremo di valorizzare ulteriormente il sito archeologico di Santu Miali”.

Lunedì, 5 giugno 2023