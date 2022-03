Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Probabilmente sarà necessario un passaggio nel consiglio comunale di Siamaggiore per dare il via libera all’iniziativa imprenditoriale con l’adeguamento delle convenzioni che regolamentano la lottizzazione artigiana e gli adempimenti urbanistici del caso.

Lo spazio prescelto si trova a fianco al vecchio capannone che avrebbe dovuto ospitare l’impianto per la lavorazione delle gomme, mai entrato in funzione. L’area dell’outlet dovrebbe estendersi fino a comprendere anche il loto all’interno del quale negli anni scorsi era sorto un negozio di mobili, poi chiuso. Si troverà quindi a ridosso della carreggiata in direzione Sassari della Statale 131.

Vuole essere una grande vetrina lungo la Statale 131 il nuovo outlet che si intende far sorgere a Siamaggiore e che ospiterà 100 negozi dei noto marchi di fashion e lifestyle. Si estenderà su un’area di 16mila metri quadri, individuata nell’area per gli insediamenti produttivi del paese.

Fonte: Link Oristano

