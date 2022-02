Cagliari

Aggiornamento sulle rotte. L’assessore Lampis: “Godono di ottima salute, grazie alle cure ricevute da veterinari e Centro di recupero del Sinis”

Arriva un nuovo aggiornamento sulle rotte seguite dai quattro esemplari di tartaruga Caretta caretta liberati quattro mesi fa dalla spiaggia di San Giovanni di Sinis. Le maggiori sorprese in questo mese arrivano da Gavino, che insieme a Genoveffa ha vissuto per decenni in cattività, nell’acquario di Alghero (oltre 30 anni lui e oltre 40 lei).

Da pochi giorni Gavino nuota nelle acque nell’Oceano Atlantico. Dopo una lunga sosta nell’area più occidentale del Mediterraneo, ha oltrepassato lo stretto di Gibilterra e si sta allontanando dalla costa. Ha percorso oltre 2.500 km in circa 4 mesi: poco più di 20 km al giorno. La rotta verso il Mediterraneo occidentale, i tantissimi chilometri percorsi in pochi mesi e l’uscita della tartaruga dal Mediterraneo danno agli esperti delle informazioni aggiuntive molto interessanti su biologia ed ecologia della specie.

Genoveffa, invece, è tornata a pochi chilometri da San Giovanni di Sinis, luogo in cui è stata liberata, all’interno dell’Area Marina Protetta del Sinis. Le apnee, spesso oltre i 15 metri, continuano ad essere lunghe e regolari, il che fa pensare che sia in buono stato di salute.

Questo esemplare non si è mai allontanato dalla Sardegna: in quattro mesi si è spostata lungo le coste dell’isola, alternando momenti di sosta a veloci cambi di latitudine.

Elettra, dopo aver nuotato parallelamente alle coste dell’Algeria, è risalita per un po’ verso nord per poi dirigersi nuovamente verso le sponde dell’Africa. Ha percorso oltre 1.500 km dal giorno della liberazione. L’esemplare alterna immersioni a circa 20 metri di profondità a lunghi spostamenti in superficie, dove la temperatura è poco superiore a 14 °C.

Azzurra ha percorso circa 2.000 km dal momento della liberazione. Dopo aver passato lo stretto di Sicilia, ha transitato tra l’isola di Pantelleria e la costa della Tunisia e si è portata a sud, di fronte alla città tunisina di Monastir. Le ultime immersioni registrate sono state effettuate a profondità di circa 20 metri con durate medie di un’ora.

Le informazioni sui quattro esemplari di Caretta caretta vengono trasmesse dai dispositivi satellitari con i quali sono stati liberati, grazie a un progetto finanziato dall’Assessorato della difesa dell’Ambiente e dal Consiglio Nazionale per le Ricerche nell’ambito della attività della Rete regionale per la conservazione della fauna marina.

“Dopo quattro mesi”, ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, commentando gli ultimi dati, “le informazioni trasmesse mediante i dispositivi satellitari sono molto interessanti e caratterizzate da soste, a volte prolungate, che si alternano a grandi spostamenti verso nuovi luoghi”.

“Gli spostamenti delle quattro tartarughe testimoniano le loro buone condizioni di salute. Le cure ricevute nella clinica veterinaria dei Due mari e nel Centro di recupero del Sinis, l’alimentazione controllata, la riabilitazione motoria, svolta in grandi vasche fisioterapiche prima del rilascio, e il monitoraggio scientifico hanno contribuito alla reintroduzione nelle migliori condizioni possibili degli animali all’interno del loro ambiente naturale”, ha aggiunto l’assessore Lampis.

Martedì, 8 febbraio 2022

