di Diego Barbacini

da Hrebenne, Polonia

Il flusso di rifugiati che fuggono dalla guerra in Ucraina verso la Polonia continua incessante da diversi giorni. Il governo polacco ha registrato 700,000 ingressi di profughi che dal 24 febbraio sono partiti dalla loro terra in cerca di una sicurezza sempre più impossibile in Ucraina. Sono autorizzati a lasciare il paese solo le donne e bambini assieme agli uomini oltre i 60 anni: ma di anziani non se ne vedono al posto di frontiera dove sono arrivato da qualche giorno. Sembra davvero che tutti gli uomini siano rimasti in patria per difenderla dall’aggressione russa.

Qui al posto di frontiera di Hrebenne, a soli 80 km da Leopoli, la più grande città dell’Ucraina occidentale, la comunità distrettuale, delegata per l’organizzazione della risposta alla crisi, ha disposto un primo centro di accoglienza a pochi metri dalla linea di confine. Decine di volontari, in gran parte provenienti dalle cittadine vicine, si alternano giorno e notte per offrire cibo caldo e vestiti asciutti a quelli che ne hanno bisogno. Un continuo viavai di macchine private e pullmann governativi trasferisce poi una parte dei profughi verso altre destinazioni. I più fortunati aspettano qualche ora che familiari e amici (in Polonia esisteva già prima della guerra una numerosissima comunità ucraina) vengano a prenderli per portarli altrove in Polonia. I meno fortunati, quelle persone nei cui occhi si legge vero smarrimento, sono indirizzati verso i centri di accoglienza organizzati nelle scuole e alberghi delle cittadine vicine.

“I rifugiati attraversano la frontiera con un trolley e qualche sacchetto di plastica, niente di più. Hanno lasciato dietro di sé tutta la loro vita”, dice Kasia, polacca, una volontaria che è arrivata da Dublino dove vive da 15 anni. “Non potevo restare a guardare mentre un popolo simile al mio è messo a ferro e fuoco”.

Sono le stesse parole sentite nella voce di tutti i volontari che individualmente o parte della Caritas e dei Cavalieri di Malta sfidano il freddo gelido per aiutare gli altri.

Durante il pomeriggio, 8 pulmini di una organizzazione tedesca sono arrivati al confine per scaricare derrate alimentari e vestiti e per portare in Germania i rifugiati. Continuamente privati cittadini si offrono di trasportare donne e bambini verso altre città.