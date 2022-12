“L’obiettivo è amplificare tutti gli elementi che nell’immaginario collettivo si riferiscono al Natale”, ha detto l’assessore al Turismo Luca Faedda. “Attraverso un percorso guidato e didattico, la Casa di Babbo Natale si snoda attraverso vari ambienti che faranno immergere tutti nella fiaba del Natale. Ci sarà l’ufficio postale, con gli elfi che lavorano energicamente per raccogliere le letterine, la fabbrica dei giocatoli, la stanza di Babbo Natale e il giardino con la magica slitta per la consegna dei doni”.

Tra le altre iniziativa, c’è Il Tornio di via Figoli: “Arriva quest’anno alla quattordicesima edizione con un percorso espositivo e di mostra mercato dedicato alla ceramica, a palazzo Arcais nella centralissima corso Umberto I, con la collaborazione della Confartigianato, dei ceramisti e delle ceramiste locali”, spiega l’assessore alle Attività produttive Rossana Fozzi. “I preziosi lavori in ceramica dei nostri artigiani sono una bella idea regalo anche per questo Natale”.

“Sarà un programma ricco di tanti appuntamenti per valorizzare l’immagine della città e donare agli oristanesi un clima di festa e di spensieratezza, ma anche creare un ambiente accogliente, ideale per attirare visitatori e turisti e aiutare i nostri commercianti e gli artigiani”, spiega il sindaco Massimiliano Sanna.

Fonte: Link Oristano

