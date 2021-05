Ecco chi potrà vaccinarsi nell’hub di Oristano tra giovedì e sabato

La campagna di vaccinazione anti-Covid proseguirà nei prossimi giorni con la convocazione, presso l’hub vaccinale di Oristano, dei cittadini nati fino al 1960 e di quelli fragili.

Oggi e domani saranno vaccinati i cittadini over 60 e 70 registrati al Portale regionale vaccinocovid.sardegnasalute.it, mentre giovedì, venerdì e sabato si riprenderà la vaccinazione delle persone con diabete residenti in provincia di Oristano, in attesa dell’entrata a regime delle registrazioni al Portale dei vaccini per tutte le persone che rientrano in questa categoria.

Si procederà prima con la vaccinazione delle persone con diabete di Tipo 1 e, a seguire, con quelle di Tipo 2. I pazienti diabetici saranno convocati in ordine alfabetico per cognome, secondo la seguente suddivisione:

Giovedì 6 maggio

Cittadini con diabete di Tipo 1:

ore 15.00 – 17.00: cognome con iniziale dalla lettera A alla lettera C

ore 17.00 – 18.30: cognome con iniziale dalla lettera D alla lettera L

(ad eccezione delle persone già vaccinate nella seduta straordinaria di ieri, lunedì 3 maggio)

Venerdì 7 maggio

Cittadini con diabete di Tipo 1:

ore 9.00 – 11.00: cognome con iniziale dalla lettera M alla lettera O

ore 11.00 – 12.00: cognome con iniziale dalla lettera P alla lettera R

ore 12.00 – 13.15: cognome con iniziale lettera S

ore 15.00 – 15.30: cognome con iniziale dalla lettera T alla lettera Z

Cittadini con diabete di Tipo 2:

ore 15.30 – 17.30: cognome con iniziale lettera A

ore 17.30 – 18.30: cognome con inziale lettera B

Sabato 8 maggio

Cittadini con diabete di Tipo 2:

ore 9.00 – 10.00: dal cognome Cabboi a Campus

ore 10.00 – 11.00: da cognome Canalis a Carrus

ore 11.00 – 12.00: da cognome Carta a Casule

ore 12.00 – 13.30: da cognome Catapano a Cianciotto

Le persone con diabete che non potessero presentarsi nel giorno e nell’orario indicato per la propria lettera, potranno successivamente registrarsi al Portale dei vaccini e recuperare così l’appuntamento.

Al fine di evitare file e assembramenti o, come è accaduto oggi per alcuni soggetti, di non poter essere vaccinati, si raccomanda ai cittadini convocati di attenersi al giorno e all’orario indicati per il proprio cognome.

Parallelamente, procede la somministrazione delle seconde dosi agli over 80 nei comuni della provincia.

Martedì, 4 maggio 2021

