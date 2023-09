E' tornato alla casa del Padre il caro Antonio Russo

Stretto nell’amore dei suoi cari è tornato alla casa del padre

Antonio Russo

Addolorati per la perdita terrena ne danno il triste annuncio l’amata moglie Mariella, i figli Roberto con Lilli, Giorgio con Veronica e gli amatissimi nipoti. Si ringraziano per le amorevoli cure Sara, Eleonora, Giulia e Il Dott. Antonio Piras. Un particolare ringraziamento a Carla per il suo preziosissimo supporto. Il funerale sarà celebrato venerdì 15 settembre alle ore 15,30 nella Parrocchia di San Carlo Borromeo.

On. Fun. Agostino Meloni

Via Tuveri 10 Cagliari Tel 070487397