E’ tornata all’abbraccio dei suoi cari la nobildonna Delia Paderi di Cagliari

giovedì 3 novembre alle ore 15:30

3887869350

Piazza Giovanni XXIII 65 Cagliari

È meritatamente salita in paradiso e tornata all’abbraccio dei suoi amati Alessandro e Giuseppe la N.D. Delia Paderi vedova Vacca. Lo annuncia con profonda tristezza il figlio Paolo. Si ringrazia sentitamente tutto il personale dell’hospice di via jenner per la profusa umanità e assistenza inappuntabile e la cara cugina Alma per l’amorevole e continuativo sostegno prestato. I funerali avranno luogopresso la Parrocchia San Sebastiano in Cagliari. Agenzia funebre Don Bosco