Bosa

Il cartellone completo della rassegna promossa da amministrazione comunale e associazioni

Eventi culturali, spettacoli, concerti, mostre e rassegne. Sarà tutto questo il ricco cartellone di eventi della manifestazione “E…state a Bosa 2022”, promossa dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni locali.

“È un insieme di eventi ancora da completare e integrare nei particolari, che accompagneranno i turisti e gli stessi bosani”, spiega il sindaco della città, Pier Franco Casula.

“Grazie alla collaborazione con diverse Associazioni si promuoveranno varie iniziative”, continua il sindaco, che di volta in volta saranno pubblicizzate nella pagina “Bosa città dei colori”.

“Alcuni eventi, come il programma per la Festa di Regnos Altos, saranno completati e integrati con ulteriori iniziative”, spiega ancora Casula, anticipando la data del concerto di Maria Giovanna Cherchi e la sua band, fissato per domenica 11 settembre.

I prossimi appuntamenti sono in programma per giovedì, con il concerto del Coro della Fondazione. Alle 21, nel piazzale Cappuccini. Venerdì spazio alla festa dell’estate per tutti i bimbi, con scivoli, giochi e animatori, baby dance e palloncini. Appuntamento alle 19 e in chiusura il Nutella Party.

Sabato protagonista il canto sardo, con un workshop della maestra Marina Pittau (alle 19, al Chiostro del Carmelo) e domanica la serara Karaoke, a cura dell’associazione Stella Maris. Alle 21.30, in piazzale Passino.

Da segnalare “La Festa del gusto” con il migliore street food regionale e non solo, i festeggiamenti per la Madonna del Mare, Calici sotto le stelle e il Carnevale estivo.