L’ appello di Giulia Mura che ha smarrito la sua gattina di appena 4 mesi a Sestu: “Durante la sera di domenica 17 luglio è scomparsa da Via IV Novembre a Sestu la mia gattina Cindy, tigrata di colore grigio di 4 mesi circa, che porta un collarino catarifrangente con dei fiorellini viola disegnati e un campanellino nero. Da allora sono molto preoccupata e vorrei sapere se qualcuno ha sue notizie. Nel caso in cui qualcuno l’avesse presa pensando fosse abbandonata, mi piacerebbe sapere se lei sia viva e sta bene e se potessero gentilmente riportala da me. La gattina è come una figlia per me e la sua assenza mi causa tanta sofferenza. Chiunque avesse sue notizie mi può contattare al numero 3493960465. Confido nel buon senso altrui”.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline

L'articolo E’ scomparsa Cindy a Sestu, l’appello di Giulia: “Aiutatemi, per me è come una figlia” proviene da Casteddu On line.