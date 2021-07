È operativo il pontile galleggiante a Mare Morto

Cabras

Lavori conclusi in 48 ore dopo il via alla ripresa da parte del Tar

È operativo il pontile galleggiante di Mare Morto.

A 48 ore dal via del Tar alla ripresa dei lavori, l’impresa appaltatrice dell’opera ha provveduto all’installazione .

Il servizio del mezzo nautico sarà operativo tutti i giorni, dalle 7 alle 24.

Dal Comune di Cabras fanno sapere che non è stato possibile provvedere al montaggio del sollevatore a bandiera per l’accesso ai disabili: “L’impresa addetta al montaggio non risiede in Sardegna e necessita di qualche giorno in più per giungere nell’Isola”, spiegano. “

“A breve”, assicurano, “saranno garantiti i servizi completi”.