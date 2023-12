È morto dopo un mese di agonia il bimbo di 2 anni precipitato dal balcone: disposta l’autopsia

Ha lottato per vivere con tutte le sue forze il piccolo Safi, il bimbo tunisino di 2 anni precipitato dal quarto piano della casa degli zii a Civitanova, nella Marche. Il bimbo era caduto lo scorso 28 ottobre ed è deceduto il 28 novembre, ma solo ora è stata diffusa la notizia.

Secondo le ricostruzioni della vicenda, il bimbo si trovava a casa degli zii, sarebbe uscito in balcone e si sarebbe arrampicato sulla balaustra, perdendo poi l’equilibrio e cadendo. Il volo di 10 metri ha, purtroppo, lasciato segni gravissimi sul corpicino di Safi, che ricoverato in rianimazione all’ospedale di Ancona, non è sopravvissuto. Disposta l’autopsia da parte della Procura di Macerata, come atto dovuto è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo con indagati i genitori del bimbo e gli zii.