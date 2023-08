E' morto Carlo Mazzone, il re degli allenatori rossoblù: portò il Cagliari in Coppa Uefa

E’ morto Carlo Mazzone, il re degli allenatori: portò il Cagliari in Coppa Uefa. Ci ha lasciato a 86 anni uno dei mister che hanno fatto la storia del Cagliari: Carletto Mazzone era un’icona, oltre che un grandissimo tattico e un super trascinatore. Un lutto per la società rossoblù, fu il maestro anche di Claudio Ranieri, che arriva proprio a due giorni dall’inizio del campionato. Mazzone allenò il Cagliari per tre anni, sempre con Cellino presidente. Nella prima esperienza conquistò una grande salvezza e poi nel 1993 un posto incredibile in Coppa Uefa. Più amara la seconda volta, quando non riuscì nel 1997 ad evitare la retrocessione del Cagliari nel drammatico spareggio di Napoli col Piacenza. Fu capace di stabilire il record di panchine in serie A, celebre il suo rapporto di grande amore con Francesco Totti e con lo stesso Baggio, tutti i suoi calciatori e i tifosi delle altre squadre lo stimavano.

Ma Mazzone, che ha allenato anche la Roma, il Brescia di Baggio e tante altre squadre, è stato soprattutto un grandissimo uomo. Che nessuno potrà mai dimenticare. Celebre la sua corsa verso gli ultras atalantini in un derby sulla panchina bresciana, quando la sua squadra raggiunse il 3-3 andò sotto la curva per rispondere agli insulti ricevuti durante tutta la partita. Addio, grande mister. Addio, Carletto Mazzone.