Lutto nel mondo del basket italiano, è morto a 76 anni Gianni Zappi. Ha allenato tantissime squadre e, in Sardegna, tutti lo ricordano per la grande stagione alla guida dell’Esperia Cagliari, nel 1990, lasciando un ricordo bellissimo tra tutti i giocatori e i tifosi. Sette anni più tardi, poi, ha disputato un intero campionato da allenatore della Dinamo Sassari. Fatale un incidente automobilistico mentre si trovava in montagna, sul passo del Gavia, nel Bresciano: stando ai primi risultati delle indagini delle forze dell’ordine, all’origine dello schianto c’è stato un malore. Non solo Sardegna nella lunghissima carriera di chi ha ricoperto tutti i ruoli possibili del basket (giocatore, allenatore e dirigente): di Zappi si ricordano il campionato di Serie A2 (1973 – 1974 con la Libertas Forlì, dove è stato prima vice e poi capo allenatore), tre campionati di B (oltre al già citato titolo con l’Andrea Costa, ’81-’82 con Reggio Emilia e ’83-’84 con Firenze) e due titoli in serie C (’75–’76 Virtus Pallacanestro Imola e ’78–’79 Osimo). z stato anche a Ozzano con cui ha vinto Coppa Italia di lega, e poi ha fatto parte dello staff della Virtus 34 di cui era direttore tecnico.

Come riportato dal nostro giornale partner Il Resto del Carlino, la sua squadra, la Andrea Costa, parla della tragedia come di “un fulmine a ciel sereno che si è abbattuto nelle scorse ore sull’Andrea Costa e in particolar modo su tutta Imola”.

