È morta a 83 anni Tina Turner, star mondiale della musica e delle canzoni rock and roll. In un breve comunicato si legge che l’artista si è spenta nella sua casa in Svizzera. Il suo portavoce ha fatto sapere: “Tina Turner, la Regina del Rock’n Roll’ si è spenta serenamente oggi, all’età di 83 anni dopo una lunga malattia, nella sua casa a Küsnacht vicino Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un esempio”.