È morta nonna Rosetta, addio alla celebre protagonista dei video di Casa Surace

È morta nonna Rosetta, la celebre nonna dei video di Casa Surace, il gruppo di videomaker. La donna aveva 89 anni. Sconosciute le ragioni del decesso. Nonna Rosetta era nata a San Giorgio a Cremano nel 1933, ma da tempo si era trasferita a Sala Consilina, in provincia di Salerno, dove peraltro il gruppo fa base. Il gruppo di Casa Surace considerava nonna Rosetta come una vera nonna, un grande simbolo del gruppo. Era la vera nonna di Beppe Polito, uno dei membri di Casa Surace. L’ultimo video un mese fa sul “risparmio energetico”. L’incontro con Casa Surace, come ricorda anche Fanpage, rese popolare nonna Rosetta, che è diventata famosa in tutto il mondo con video che sono stati tradotti persino in cinese e portoghese e che hanno raggiunto milioni di visualizzazioni nel mondo. Tre anni fa, Nonna Rosetta fu ospitata anche nella trasmissione “Vieni da me” di Caterina Balivo. Successivamente, protagonista anche a Italia Sì e Pomeriggio 5: “Ora quando vado al supermercato mi fermano tutti per un selfie, non posso camminare: è una cosa pazzesca, anche se a me fa piacere. Sono sempre circondate dai giovani e questo mi fa stare bene”. Tra i video che l’hanno vista protagonista, anche una parodia della canzone vincitrice Festival di Sanremo 2019, “Soldi” di Mahmood.