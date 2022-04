È morta Luisella Mereu, la “mamma” dei dipendenti del Comune di Cagliari: fatale un cancro

Il Comune di Cagliari perde la sua “mamma”, è morta a sessantuno anni Luisella Mereu. La dirigente del settore del Personale è stata stroncata da un cancro, contro il quale stava lottando da tempo. La malattia non le aveva impedito di restare al lavoro, operativa, sino all’ultimo, occupandosi delle principale pratiche della “macchina” amministrativa. Nell’ultimo periodo si era occupata di ammodernare il lavoro agile e della prova selettiva per i 143 nuovi posti di lavoro nell’amministrazione comunale. Il sindaco Paolo Truzzu, commosso, la ricorda con tanto affetto: “Luisella Mereu è stata una donna e una dirigente eccezionale, di grande umanità e spirito, sempre al servizio dei cittadini e dell’amministrazione. Per tutti noi è una grande perdita, professionale e umana”.

Fonte: Casteddu on line