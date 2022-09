Addio a Elisabetta II. E’ morta la regina più longeva di sempre (meglio di lei solo il Re Sole, Luigi XIV, ma era il 1600): a giugno aveva festeggiato il Giubileo di Platino, ovvero i 70 anni di regno. La 96enne sovrana si è spenta oggi nel castello di Balmoral, in Scozia, dove si era ritirata negli ultimi mesi a causa delle sue condizioni di salute che l’avevano portata a ridurre al minimo le sue apparizioni in pubblico. L’ultima, martedì scorso, in occasione della nomina di Liz Truss a primo ministro. Stamattina però la situazione è precipitata, tanto da far accorrere al suo capezzale tutti i membri della famiglia reale, compresi i’ribelli’ Harry e Meghan e il principe Andrea ( allontanato da corte per il suo coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein).

Una folla si è radunata davanti ai cancelli di Buckingham Palace, così come davanti alla residenza scozzese. Immediatamente è scattata l’operazione ‘London Bridge’ (questo il nome in codice assegnato a Elisabetta) che indica il protocollo e le procedure da seguire dopo il decesso. Mentre con la rituale formula“la regina è morta, viva il re”, è stato annunciata l’ascesa al trono di Carlo.

Nata il 21 aprile 1926, Elisabetta era diventata regina all’età di 25 anni alla morte del padre, il 6 febbraio 1952, venendo poi incoronata il 2 giugno 1953 nell’Abbazia di Westminster. Sovrana non solo della Gran Bretagna, ma anche di Antigua e Barbuda, Australia, Bahamas, Belize, Canada, Grenada, Giamaica, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Isole Salomone e Tuvalu. Un ruolo che l’ha portata a essere anche governatore supremo della Chiesa d’Inghilterra e comandante in capo delle forze armate.

Nel suo lunghissimo regno ha visto passare ben 15 primi ministri britannici (il primo fu Wiston Churchill), ha conosciuto decine di leader e capi di Stato (compreso Nelson Mandela, di cui sostenne le battaglie contro la discriminazione razziale), ma ha anche vissuto cambiamenti epocali oltre a momenti drammatici per la sua famiglia, come la morte di Lady Diana. Nel corso del tempo la sua immagine pubblica si è notevolmente ammorbidita. Pur restando riservata e impeccabile in pubblico, è stata vista ridere, sorridere e persino commuoversi.È successo sia durante alcune cerimoni ufficiali, sia ai funerali della sorella Margaret e dell’amato marito Filippo.

