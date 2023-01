E' Mattia il primo nato a Cagliari, alle 2 al Brotzu - Sardegna

Il primo nato a Cagliari del 2023 è all'ospedale Brotzu. Ed è un fiocco azzurro: il lieto evento è arrivato alle 2.04. Mattia, questo il nome del neonato, è lungo 49 centimetri e pesa quasi tre chili, 2,790 per l'esattezza.

Alessio, invece, è il primo bambino nato al Santissima Trinità di Cagliari. Tutto bene per mamma Monica: il fiocco azzurro alle 2.53.

Gli ultimi due nati del 2022 all'ospedale di Is Mirrionis, invece, sono un maschietto, Noah Christian, alle 19.30, da mamma Debora e l'ultima, fiocco rosa, una femminuccia, Cecilia, nata alle 22.32 da mamma Antonella. Entrambi stanno bene e sono in braccio alle proprie mamme.

Al Santissima Trinità una media di circa 5 parti al giorno. Sono stati 1.707 i bimbi nati nel 2022: un dato in controtendenza rispetto ai dati sulla natalità in Sardegna. Il reparto era stato realizzato per 600- 800 parti l'anno ma una razionalizzazione estrema degli spazi ha consentito di accogliere 2500 ricoveri in un reparto con 24 posti letto di degenza ordinaria e 5 di day hospital.

"Il nostro obiettivo è la soddisfazione delle donne che scelgono il nostro centro per curarsi e per far nascere i loro figli - afferma Eleonora Coccollone, direttrice della struttura - è un reparto che gestisce continuamente le emergenze ostetriche e ginecologiche che richiedono prontezza di intervento, competenza da parte dell'equipe, risorse tecnologiche adeguate e un efficiente coordinamento tra i vari servizi".

Fonte: Ansa Sardegna